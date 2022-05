Pierrick Robert et sa liste ACTIONS TPE PME sont arrivés en tête des élections consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie (CCIR) ce mercredi 18 mai 2022, à l'issue d'un scrutin qui s'est déroulé sur deux semaines. La liste a remporté 31 des 40 sièges disponibles, en remportant les catégories commerce et service de la chambre. La liste de Bruno Cohen remporte 9 sièges grâce à la catégorie industrie.

"Nous avons fait un gros travail, et voilà le résultat. Nous sommes bien sûr très heureux et très contents, il faut maintenant se mettre au travail pour le bénéfice de l'Entreprise réunionnaise" a réagi Pierrick Robert, contacté par Imaz Press Réunion. Auparavant sur la liste d’Ibrahim Patel, président sortant désormais inéligible, il est donc à la tête de la majorité. Reste désormais à savoir qui sera nommé Président de la Chambre, lors d’élections qui doivent se tenir le 25 mai. La liste ACTIONS TPE PME remporte en tout cas les 16 sièges de la catégorie service, et les 15 sièges de la catégorie commerce.



La liste de Bruno Cohen, le groupement Union Péi, remporte elle 9 sièges pour la catégorie industrie. Bruno Cohen s’est dit "très surpris du résultat de ces élections". Il indique attendre le résultat des différentes plaintes qui ont été déposées. "On arrivera à travailler sereinement avec les autres élus à condition qu’ils se comportent en chefs d’entreprises. La CCIR n’est pas là pour servir de tremplin" a-t-il par ailleurs indiqué à l’issue du scrutin.



Du côté des listes n’ayant remporté aucun siège, Pascal Plante, interrogé par Imaz Press, a indiqué : "je constate un très faible écart qui a permis à la liste de Pierrick Robert d'arriver en tête". "Les élections sont terminés, il faut maintenant que la chambre fonctionne. Je ne ressens aucune amertume, nous sommes des personnes engagées et nous avons fait une belle campagne" a-t-il ajouté tout en affirmant qu'il y a "des habitudes qui sont restées ancrées". "Mais nous avons presque été entendus. Je veux maintenant travailler pour les entreprises, toutes les entreprises de La Réunion, je ne suis pas dans une logique de l'un contre l'autre" appuie-t-il.

La liste "Bâtissons La Réunion de demain" de Myriam Boullay, à l’origine du recours ayant entraîné l’annulation du premier scrutin, n’a remporté aucun siège, tout comme celle portée par Charles Blainville pour "Le changement c’est maintenant".

- Des résultats proches du premier scrutin -

Pour rappel, 40 sièges sont à pourvoir en tout à la CCIR. Lors de l'élection du mois de novembre, avant son annulation, 32 avaient été remportés par la plateforme menée par Ibrahim Patel. Sur ces 32 sièges, 25 étaient allés à la Fédaction et 7 à la CPME. Les 8 restants avaient été remportés par Bruno Cohen.



Lors de la précédente élection, la plateforme d'Ibrahim Patel avait remporté 1.571 suffrages dans le collège Commerces, Myriam Boullay 580 voix et Bruno Cohen 210. Dans le collège Services, la liste d'Ibrahim Patel avait remporté 2.476 suffrages, celle de Bruno Cohen 650 et Myriam Boullay 350.



www.ipreunion.com / [email protected]