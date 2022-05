Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Le Gouvernement a annoncé le 16 mars 2022 un " plan de résilience économique et sociale " afin de faire face aux répercussions de la guerre russo-ukrainienne, qui s'articule autour de douze objectifs ciblés afin de protéger les ménages et les entreprises des conséquences immédiates du choc, de faire jouer la solidarité de filières et d'accélérer les actions pour réduire notre dépendance à court et moyen terme. La mise en oeuvre de ce plan de résilience s'effectue dans un cadre territorialisé afin d'en permettre la plus grande efficacité et la meilleure réactivité. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

