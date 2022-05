Ce mercredi 25 mai 2022, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) a publié deux notes de conjoncture financière relatives au taux des crédits à La Réunion. Cette synthèse expose les taux de crédits aux entreprises et aux particuliers au premier trimestre 2022. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Le taux d’intérêt moyen pour les nouveaux crédits à l’équipement augmente de 16 points de base (pdb) par rapport à octobre 2021, pour s’établir à 1,71 % à janvier 2022. Ces crédits sont, pour la totalité, souscrits à taux fixe, pour une durée moyenne d’un peu près de 12 ans et d’un montant moyen de 133 000 euros.

Le taux moyen des nouveaux crédits de trésorerie échéancée s’accroit également de 41 pdb. Il s’élève à 1,84 % en janvier 2022 et retrouve les niveaux observés avant la crise sanitaire. Les deux tiers de ces crédits sont souscrits à taux fixe, pour une durée moyenne d’un peu plus de 3 ans et demi.

- Le taux moyen de crédits à la consommation se redresse -

Le taux moyen des prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation progresse de 28 pdb par rapport au 4e trimestre 2021. Il s’établit à 3,54 % au 1er trimestre 2022. La durée moyenne de ces prêts personnels est de 5 ans, pour un montant moyen de 18 600 euros.

À La Réunion, le taux moyen des nouveaux crédits à l’habitat reste stable en janvier 2022. Il s’élève à 1,13 % (1,11 % en octobre 2021). La durée moyenne de ce type de prêts s’élève à 21 ans pour un montant moyen d’emprunt de 157 000 euros.