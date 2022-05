Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Ce jeudi 5 mai, l'Union Populaire 974, représentée par Jean-Hugues Ratenon et Denise Delavanne a décidé de présenter leurs sept candidats pour les élections législatives qui auront lieu le 12 et 19 juin prochain. il s'agit de Yoann Cancan, Karine Lebon, Virginie Grondin, Stéphane Albora, Jean-Hugues Ratenon, Pascal Hoareau et Perceval Gaillard. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

