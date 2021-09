Attention, cette prétendue note du ministère de l'Intérieur est un recyclage d'infox

Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Des publications, partagées plus d'un millier de fois sur Facebook et Twitter en 24 heures affirment, captures d'écran à l'appui, que le ministère de l'Intérieur a demandé aux préfets de surveiller particulièrement "les mouvements sociaux susceptibles de manifester contre les prochaines mesures gouvernementales" en particulier contre "la vaccination", qui serait rendue "obligatoire" au 1er novembre, selon le document. Mais la direction censée avoir envoyé cette note dément formellement en être à l'origine et ce texte est un copié-collé presque parfait d'un faux qui circulait déjà il y a un an.

