Mélanger café et citron pour maigrir : attention à cette tendance inefficace voire dangereuse

La recette d'une "boisson miracle" pour maigrir, mêlant café et citron, a été partagée des milliers de fois sur TikTok depuis le mois d'août. Mais ce mélange, censé brûler les graisses en "un temps record", n'a jamais démontré son efficacité scientifiquement, ont expliqué des spécialistes à l'AFP. Il peut même se révéler dangereux et initier des troubles alimentaires compulsifs, notamment chez les adolescents.

Ces derniers mois, un mélange, vanté comme "remède miracle" pour perdre rapidement du poids, connaît un succès phénoménal sur TikTok : le "café au citron".

Sur le réseau social, les témoignages d'internautes louant les mérites de cette boisson ont fait le tour du monde, le hashtag #coffeelemon cumulant à lui seul plus de 17 millions de vues.

Capture d'écran prise sur Tik Tok le 29/09/2021 Capture d'écran prise sur Tik Tok le 29/09/2021

"Ça me coupe la faim toute la journée, je mange une fois par jour et je n'ai aucune envie de manger le reste du temps", explique par exemple une internaute française.

"Moi, sans faire de régime, j'ai perdu 8 kilos en 1 mois", affirme une autre, montrant des photos avant et après une perte de poids conséquente. Comme elle, de nombreuses femmes, souvent très jeunes, assurent avoir perdu jusqu'à "12 kilos en deux semaines grâce à cette méthode".

Pas besoin de sport, ni de surveiller son alimentation, vont jusqu'à dire les plus fervents promoteurs du mélange, expliquant qu'il suffirait de le consommer "à jeun", "une à deux fois par jour "pour des "résultats immédiats".

Sur l'application, où boire le breuvage quotidiennement en filmant sa perte de poids est devenu un challenge, des vidéos de médecins américains ont même été détournées, pour faire croire que des praticiens approuvent cette méthode.

Capture d'écran prise sur Tik Tok le 29/09/2021

A l'inverse, des internautes sceptiques appellent à la prudence : "il faut arrêter de mentir aux gens, j'ai fait ça un mois, rien n'a bougé. Il faut dire aux gens que tu fais un vrai régime", commente par exemple une utilisatrice sous une vidéo prônant cette méthode.

Ce mélange est mis en avant depuis des années sur internet, relayé sur des sites comme Santéplusmag, qui le qualifie d'"astuce presque magique" pour "perdre du poids et brûler les graisses abdominales". Ce site, très suivi, a déjà été épinglé à de nombreuses reprises par l'AFP pour avoir diffusé de fausses informations sur la santé comme ici, ici ou ici.

Capture d'écran prise sur le site Santeplusmag le 5/10/2021

"La roulette nutritionnelle"

Pourtant, aucune étude ne prouve aujourd'hui l'efficacité de ce mélange pour maigrir, ont unanimement souligné les experts interrogés par l'AFP.

"Le café, qu'il soit chaud ou froid, n'a jamais fait perdre du poids", a expliqué le 4 octobre à l'AFP le professeur Pierre Dechelotte, président de la Société francophone de nutrition clinique et métabolique (SFNCM). Il stimule le rythme cardiaque et fait dépenser un peu plus d'énergie. L'excès de café peut aussi entraîner des insomnies, voire aller jusqu'à des problèmes cardiaques. Quant au citron, il est riche en vitamine C et c'est un antioxydant, mais ça n'a jamais eu le moindre effet sur la perde de poids non plus", a-t-il poursuivi.

Le président de la SFNCM a souligné que rassembler ces deux ingrédients dans une boisson peut éventuellement se révéler "agressif pour la muqueuse" et entraîner des "troubles digestifs ainsi qu'amener à couper singulièrement la faim". "C'est la roulette nutritionnelle que d'utiliser ce genre de procédé", alerte l'expert.

"Il n'y a absolument aucune base scientifique pour dire qu'il existerait un bénéfice pour une perte de poids à visée amaigrissante significative à mélanger les deux", a abondé le 1er octobre à l'AFP Cécile Bétry, médecin et chercheuse en nutrition.

Comment expliquer, alors, les impressionnantes pertes de poids filmées sur le réseau social par les personnes ayant suivi ce régime? "Si une alimentation normale est remplacée par ce mélange, cela induit une restriction calorique qui va être de fait responsable de la perte de poids", répond Béatrice Dubern, pédiatre-nutritionniste à l’hôpital Armand-Trousseau.

De nombreux internautes affirment ainsi ne plus prendre qu'un seul repas par jour pour "optimiser" leurs résultats. En se restreignant de la sorte, il y aura "possiblement une perte rapide de masse maigre, ce qui est dangereux et entraîne un risque de dénutrition", met en garde l'experte. Cécile Bétry dresse le même constat, arguant que dans ce cas, le corps perd "du muscle et non du gras" alors que ce premier permet de rester "en bonne santé".

Fin 2010, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) a publié une expertise scientifique expliquant que les régimes amaigrissants pratiqués sans recommandation ni suivi d'un spécialiste, comme celui prôné sur TikTok, peuvent être dangereux pour la santé.

Car si ces régimes peuvent sembler efficace au début, ils conduisent souvent à une frustration qui n'est pas tenable au long terme. Selon l’Anses, la restriction calorique et les déséquilibres alimentaires causés par au moins quinze régimes très populaires sont même associés à une prise de poids.

"Le risque est très probablement l'effet yo-yo avec une reprise de poids supérieure à la perte de poids [initiale] à l'arrêt de ce régime", alerte Béatrice Dubern. La personne qui aura repris du poids risque alors de se sentir doublement lésée, en se retrouvant au point de départ avec en plus le sentiment d'avoir échoué.

L'Anses recense également dans son expertise des risques pour "la santé osseuse, le système cardiovasculaire et les reins", ainsi que la possibilité de perturbations psychologiques.

Consulter un spécialiste

Comme dans le reste du monde, l'épidémie d'obésité a continué à progresser en France ces dernières années et concerne désormais près d'un adulte sur six.

Si une personne ressent le besoin de perdre du poids, les experts appellent à consulter un spécialiste, pour établir un diagnostic afin de comprendre les raisons, en estimer l'utilité, et obtenir des méthodes efficaces pour maigrir sans se mettre en danger.

Un régime amaigrissant, comme ceux régulièrement vantés sur les réseaux sociaux, ne doit en revanche pas être commencé sans suivi, alertent les spécialistes, rappelant que ce sont très souvent des jeunes femmes qui ont une vision biaisée de leur corps à la puberté qui se saisissent de ces méthodes drastiques. En 2017, une étude de Santé Publique France estimait qu'une adolescente Française sur cinq était trop maigre.

"Essayer de maigrir pour des raisons esthétiques est la porte d'entrée aux troubles du comportements alimentaires sévères comme la boulimie, l'anorexie ou l'obésité", prévient Claire Carette, médecin-nutritionniste et diabétologue à l'Hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP).

Pour se sentir mieux dans son corps et rester en bonne santé, les spécialistes conseillent d'avoir une activité physique régulière, au moins deux heures et demie par semaine pour un adulte selon l'Organisation mondiale de la santé.

Ils recommandent également, s'il ne s'agit que de "2-3 kilos à perdre" de "rééquilibrer son alimentation" plutôt que de se restreindre, en évitant, par exemple, les aliments transformés ou en augmentant sa consommation de fruits et légumes.