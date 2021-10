Ce discours sur l'intervention française au Mali date de 2013

Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une vidéo partagée plus de 20.000 fois sur Facebook depuis le 3 octobre prétend montrer le discours d'un élu au Parlement européen critiquant Emmanuel Macron et la politique étrangère de la France au Mali. Mais ce discours, relayé en pleine crise diplomatique entre les deux pays, date de 2013 et a eu lieu au parlement fédéral belge.

Une vidéo partagée plus de 20.000 fois sur Facebook depuis le 3 octobre prétend montrer le discours d'un élu au Parlement européen critiquant Emmanuel Macron et la politique étrangère de la France au Mali. Mais ce discours, relayé en pleine crise diplomatique entre les deux pays, date de 2013 et a eu lieu au parlement fédéral belge.