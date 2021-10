Non, ce docteur israélien ne met pas en garde contre la vaccination

La vidéo d'un docteur israélien critiquant la vaccination contre le Covid-19, assortie de commentaires prétendant le citer en affirmant que "95% des patients gravement malades sont vaccinés", ou que le vaccin est "inefficace", a été partagée plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux depuis août. Ces publications sont pourtant trompeuses : les citations attribuées à ce médecin sont, pour certaines totalement erronées et pour d'autres tronquées. Dans son interview complète sur une chaîne télévisée locale, ce médecin encourage la population à recevoir une troisième dose de vaccin.

La vidéo a été postée une première fois le 5 août sur Twitter, avec des commentaires en anglais (ici). Depuis, cette publication a été visionnée plus de 1.3 million fois et partagée à plus de 12.600 reprises.

On y trouve un montage d'une quarantaine de secondes composé de plusieurs extraits d'une interview réalisée par une présentatrice israélienne, qui pose des questions au docteur Kobi Haviv, le tout en hébreu, avec quelques sous-titres en anglais.

La description du tweet en anglais prétend reprendre des citations du docteur, affirmant que "95% des patients sévèrement malades sont vaccinés", que "85 à 90% des hospitalisations concernent des personnes entièrement vaccinées" ou encore que "l'efficacité du vaccin s'amenuise/se dissipe".

La même vidéo, accompagnée d'une traduction automatique des commentaires du post original, a ensuite été reprise en français. Elle a été partagée depuis quelques milliers de fois sur Facebook (ici, ou là), et quelques dizaines d'autres sur Twitter (ici, là).

Capture d'écran Twitter, réalisée le 13/10/2021

Capture d'écran Facebook, réalisée le 13/10/2021

Des extraits comportant les mêmes citations attribuées au médecin israélien ont aussi été repris en août dans des articles sur plusieurs sites comme Breizh-Info, la version française du média The Epoch Times (dont les fondateurs sont liés au mouvement du Falun Gong, et qui relaient régulièrement des articles présentant des théories conspirationnistes), sur le site "Vision Times" ou encore dans une tribune publiée par France Soir.

En anglais, elle a aussi circulé sur de multiples autres plateformes, dont Instagram, YouTube ou Reddit, et a été partagée dans différentes autres langues, dont l'espagnol, le coréen, le russe, le turc et le hongrois.

Cependant, ces posts sont trompeurs. Ils citent et traduisent incorrectement le médecin israélien, sortent ses propos de leur contexte et omettent de mentionner l'idée générale véhiculée dans l'interview complète : le Dr. Kobi Haviv encourage les Israéliens à recevoir une troisième dose de vaccin.

Omission du contexte général de l'interview

Une recherche par mot-clé sur Google, dont le principe est expliqué dans la vidéo en dessous, confirme que l'homme dans les publications est le Dr Jacob "Kobi" Haviv, directeur de l'hôpital Herzog à Jérusalem.

La vidéo partagée sur les réseaux sociaux est tirée de cette interview, diffusée le 5 août 2021 par la chaîne israélienne Channel 13. L'intervention du Dr. Haviv commence à partir de la cinquième minute du programme.

Comme présenté ci-dessous, la capture d'écran d'une des publications partagées sur les réseaux sociaux (à gauche) correspond à celle de la vidéo originale de Channel 13 (à droite).