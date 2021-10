Un oignon coupé conservé jusqu'au lendemain n'est pas plus "toxique" ou "dangereux" que d'autres légumes

Il serait "dangereux" de conserver un oignon coupé pour le consommer le lendemain, car celui-ci "s'empoisonne en seulement quelques heures" en développant "une bactérie toxique", alarment des publications partagées plus de 250.000 fois depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux qui émergent à nouveau ces derniers jours. C'est pourtant infondé et "hautement improbable" : aucune donnée scientifique rapportée jusqu'ici ne fait état d'un tel phénomène qui toucherait les oignons plutôt que d'autres légumes, précisent à l'AFP plusieurs chercheurs ainsi que l'Interprofession des fruits et légumes frais. Pour l'Association Nationale de l'Oignon américaine, ces affirmations sont "un mythe".

"S'il vous plaît souvenez-vous qu'il est très dangereux de couper un oignon et d’essayer de le cuisiner le lendemain. Il s'empoisonne en seulement quelques heures car il développe une bactérie toxique qui cause des infections à l'estomac dues aux sécrétions biliaires en excès et contamine également tout votre plat", alertent des publications Facebook affichant des images d'oignons émincés et bardées des mentions "DANGEREUX" et "PARTAGEZ AVEC TOUT LE MONDE" écrites en rouge.

A nouveau virales ces derniers jours, ces affirmations ont été relayées plusieurs centaines de milliers de fois sur Facebook depuis au moins décembre 2017 (ici). Tout au long de l'année 2018, d'autres posts partagés à chaque fois plusieurs centaines ou milliers de fois ont véhiculé des allégations similaires, parfois avec d'autres visuels ou sur un fond violet (ici, ici, ici, ici, ici, ici ou là). Puis, de même en 2019, ou encore en 2020, notamment via la page du site de "santé et bien être" Allô Pharma (ici).

Les mêmes affirmations circulent aussi en anglais (comme ici, en 2018).

Capture d'écran Facebook, réalisée le 12.10.2021

Capture d'écran Facebook, réalisée le 12.10.2021

Capture d'écran Facebook, réalisée le 12.10.2021

D'où vient cette idée ?

Le site de vérification d'informations américain Snopes, qui a publié un article au sujet d'affirmations similaires dès 2009, suggérait que l'idée que les oignons coupés crus pouvaient être toxiques proviendrait d'un article publié sur un blog dédié à la cuisine, nommé "Dinner with Zola".

Ce dernier était alors alimenté par une entrepreneuse américaine, Sarah McCann, qui y écrivait sous le pseudonyme de "Zola Gorgon". Le blog a entre temps été abandonné et il n'apparaît donc plus en ligne en octobre 2021, mais il est possible d'en retrouver des pages, dont celle qui présente Sarah McCann, archivées sur Internet.

L'article concernant les oignons potentiellement toxiques relatait une visite dans une usine de mayonnaise, au cours de laquelle le guide aurait déclaré que les oignons crus pouvaient être plus susceptibles de causer des intoxications alimentaires que la mayonnaise, selon Snopes.

Anne-Marie Desbiens, une chimiste alimentaire québécoise (ce qui équivaut à une ingénieure agroalimentaire en France) qui a rédigé un article de vulgarisation scientifique au sujet du "mythe" de l'oignon coupé devenant toxique sur son site, estime aussi que l'information provient du blog de cuisine de Sarah MacCann. "Son article a créé une polémique en étant repris sur les médias sociaux, et elle l'a ensuite enlevé. Mais la légende urbaine est restée", analyse-t-elle auprès de l'AFP le 11 octobre 2021.

Aucune étude scientifique pour appuyer ces affirmations

Pourtant, ces affirmations ne reposent sur aucune justification scientifique, ajoute la chimiste alimentaire. "A ma connaissance, il n'y a aucune étude, ou aucun cas de toxi-infection qui permettent de dire que conserver un oignon coupé est plus dangereux que d'autres aliments", précise-t-elle.

Xavier Coumoul, professeur de biochimie et de toxicologie à l'Université de Paris et directeur d’une équipe de recherche à l’Inserm, est du même avis. "Je ne vois pas pourquoi un oignon serait plus toxique que d’autres aliments", explique-t-il auprès de l'AFP le 11 octobre, précisant n'avoir "pas connaissance de cas cliniques établissant une toxicité, ou d'une toxicité de l'espèce. Je n'ai pas non plus entendu parler de tels cas au sein de la Société Française de Nutrition. (...) Cela me semble hautement improbable".

"A notre connaissance, aucun justificatif scientifique ne permet d’affirmer [que laisser un oignon coupé pour le cuisiner le lendemain est dangereux]", complète une porte-parole de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais, le 11 octobre à l'AFP.

L'Association Nationale de l'Oignon américaine (ou NOA, pour National Onion Association), organisme qui représente les producteurs, expéditeurs et représentants commerciaux de l'industrie de l'oignon des Etats-Unis, a même publié un communiqué sur le sujet, classant les allégations de toxicité des oignons crus en tête des "mythes répandus" liés à ces légumes.

"Lorsqu'ils sont manipulés correctement, les oignons coupés ne sont pas toxiques. Après avoir été coupés, les oignons peuvent être conservés au réfrigérateur dans un récipient hermétique jusqu'à 7 jours", peut-on ainsi lire sur le site de la NOA.

Pas plus de risques avec un oignon qu'avec d'autres aliments

Anne-Marie Desbiens résume : "tous les aliments coupés sont plus vulnérables : lorsque l'on enlève la pelure d'un oignon ou de n'importe quel légume, il est plus exposé aux attaques de son environnement extérieur et donc aux bactéries".

"Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un aliment pourrit qu'il est automatiquement dangereux : la moisissure s’attaque en général à l'aliment, et pas à l’homme qui le consomme", ajoute Xavier Coumoul.

Les deux experts s'accordent aussi à dire que les fruits et les légumes ne sont pas les cibles prioritaires des bactéries, qui "préfèrent" s'attaquer aux protéines, contenues notamment dans les "viandes, poissons ou fruits de mer".

L'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais abonde : "l'attention à porter est surtout sur la propreté des ustensiles de découpe et des mains, ainsi que sur la qualité de conservation de l’aliment coupé jusqu’au lendemain. En effet, des mains non lavées peuvent provoquer un dépôt de bactérie tels E. coli qui sont en effet dangereuses pour la santé".