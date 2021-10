Non, il n'y a pas eu 9 disparitions et 4 morts en une semaine dans le quartier du Carré à Liège

Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Des publications partagées plus d'un millier de fois sur Facebook en cinq jours affirment que dans un quartier festif de Liège, il y a eu en une semaine 9 disparitions, 4 morts dont 2 meurtres, plus de 100 bagarres et une dizaine de plaintes déposées pour des abus sexuels. C'est faux, ont confirmé à l'AFP la police et le parquet de Liège.

Des publications partagées plus d'un millier de fois sur Facebook en cinq jours affirment que dans un quartier festif de Liège, il y a eu en une semaine 9 disparitions, 4 morts dont 2 meurtres, plus de 100 bagarres et une dizaine de plaintes déposées pour des abus sexuels. C'est faux, ont confirmé à l'AFP la police et le parquet de Liège.