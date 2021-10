Non, le footballeur portugais Cristiano Ronaldo ne s'est pas désabonné du compte Instagram de Kylian Mbappé

Après une interview de Kylian Mbappé où il a déclaré que Lionel Messi était “le meilleur joueur du monde”, des internautes ont affirmé que le joueur portugais Cristiano Ronaldo s'était désabonné du compte Instagram du joueur français, attaquant du Paris Saint-Germain. Les auteurs de ces publications prétendent citer le journal britannique The Sun. C'est faux : à la date de publication de notre article, Cristiano Ronaldo est toujours abonné au compte de Kylian Mbappé. De plus, l’annonce du soi-disant désabonnement est introuvable dans les colonnes du Sun.

"INCROYABLE ! Selon The Sun Cristiano Ronaldo s'est désabonné du compte Instagram de Kilian Mbappé après que le prodige Français a déclaré que Messi est le meilleur joueur du monde", écrit l’auteur d’une publication partagée près de 800 fois sur Facebook, depuis le 20 octobre.

Capture d’écran d’une publication Facebook, réalisée le 25 octobre 2021

En lisant les commentaires, on comprend que ce post oppose vivement les fans de Cristiano Ronaldo, quintuple ballon d’or, aux supporters de Lionel Messi, sextuple ballon d’or. Chaque camp juge que son champion détient la place de meilleur joueur du monde.

Pas étonnant donc que la prise de position du champion du monde français Kylian Mbappé en faveur de son célèbre coéquipier Lionel Messi déchaîne les passions. L'attaquant argentin a rejoint le PSG début août. Les deux joueurs stars jouent donc dans le même club.

Après la victoire du PSG sur le club allemand RB Leipzig (3-2) le 19 octobre 2021, Kylian Mbappé a été interrogé à chaud, pour l’émission Canal Football club sur la chaîne Canal+. A la question du footballeur ivoirien Didier Drogba sur le choix porté sur Lionel Messi pour le premier tir de penalty, le Parisien a déclaré : "C’est normal, c’est le respect. C’est le meilleur joueur du monde, c’est un privilège qu’il joue avec nous, je l’ai toujours dit. Il y a un penalty, il le tire, point. Sur le deuxième, il m’a dit « prends-le », c’était la fin, il me l’a donné, je l’ai pris".

C'est après cette déclaration que Cristiano Ronaldo se serait désabonné du compte Instagram de Kylian Mbappé, selon les auteurs de plusieurs publications sur Facebook. Mais cela est faux.

Le 20 octobre, date de la publication de la plupart des fausses publications (1, 2, 3, 4, 5...), le compte Instagram de l’international portugais était toujours abonné au compte de Kylian Mbappé. Il l’est encore actuellement.

Capture d'écran du compte Instagram de Cristiano Ronaldo, réalisée le 25 octobre 2021

Par ailleurs, nous avons recherché l’annonce du "désabonnement de Ronaldo au compte de Mbappé", dans la rubrique sportive du journal britannique The Sun. Il n’y a aucun article relatif à ce sujet. La dernière publication qui évoque les deux hommes remonte au 24 août 2021 et porte sur un potentiel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid si Cristiano Ronaldo rejoignait le PSG.

Ce dernier a finalement signé avec le club anglais Manchester United, fin août et Kylian Mbappé est resté au PSG.

Messi et Ronaldo, des idoles d’enfance de Mbappé

Il y a quelques années, Ronaldo s'étalait sur des posters au-dessus du lit du jeune Kylian. Et en 2012, lors d'une visite au centre d'entraînement du Real à Valdebebas, "KML" (Kylian Mbappé Lottin, son nom complet) avait posé pour une photo avec "CR7".

"C'est l'une des idoles de mon enfance", concédait le Français dans une interview au quotidien Marca fin décembre. "Je l'ai adoré quand j'étais petit mais c'est terminé", assurait-il, désireux de dépasser le maître. Lionel Messi, 34 ans, faisait aussi partie des idoles d’enfance de l’attaquant de 22 ans. Mais depuis 2019, Kylian Mbappé a confié au journal allemand Der Spiegel : "je n’ai plus d’idoles". "Je n'en ai plus. Dès lors qu'on a atteint soi-même un tel niveau, celui où je suis actuellement, on n'en a plus besoin", glisse le champion du monde de 20 ans. "Je recherche plutôt des inspirations à travers d'autres disciplines sportives", avait-il ajouté.

Il figure parmi les footballeurs en lice pour le Ballon d’or qui sera décerné le 29 novembre. Après une année 2020 sans lauréats en raison du Covid-19, 30 joueurs et 20 joueuses sont en lice pour les Ballons d'Or, désignés par un panel de journalistes internationaux. Les superstars du ballon rond, Lionel Messi, Neymar, N'Golo Kanté, Cristiano Ronaldo sont sur la liste des nominés au Ballon d'or.