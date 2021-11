Ces images montrent ne montrent pas une manifestation en Italie en 2021 mais un festival à Zurich en 2018

Des photos présentant une immense foule sur un pont montreraient des "manifestations monstres" contre les restrictions sanitaires mises en place pour faire face au Covid-19 en "Italie", selon des publications virales sur les réseaux sociaux. C'est faux : ces photos ont été prises en 2018, et montrent la "Street Parade" de Zurich, un festival de musique électronique.

"Pendant ce temps l'Italie connaît des manifestations monstres, les ports sont bloqués par les routiers et dockers", affirme un Tweet partageant une photo montrant une foule compacte sur un pont, publié le 13 octobre 2021 et depuis partagé plus de 700 fois.

"Bravo Italie", renchérit une publication Facebook qui relaie une photo, prise sous un autre angle, du même événement, partagée le 2 novembre.

Cette même image a aussi été relayée sur Twitter avec une description mentionnant la ville de Trieste, en Italie, en anglais.

Pas en Italie, pas en 2021

En effectuant une recherche d'image inversée à partir de ces deux photos, dont le principe est expliqué dans la vidéo en dessous, on peut en retrouver les premières occurrences sur Internet.

La première apparaît ainsi le 13 août 2018, dans un article du média d'actualités locales "Swissinfo" au sujet de la 27e édition de la "Street Parade", présentée comme "l'un des plus grands festivals de techno au monde", qui s'était tenue deux jours plus tôt.

L'image y est créditée du nom de l'agence de photos Keystone.

L'image figure en effet sur le site de celle-ci. Sa légende indique qu'il s'agit d'une "vue aérienne de centaines de milliers de participants dansant dans les rues lors de la 27e "Street Parade", un défilé annuel de musique dansante, dans le centre-ville de Zurich, en Suisse, samedi 11 août 2018".

La même illustration a aussi été réutilisée l'année suivante, en 2019, par le média local en ligne "Le Nouvelliste" afin de faire la promotion de la nouvelle édition de l'événement, comme le notait LCI dans un article de vérification.

En faisant un tour sur le site de la "Street Parade", on peut aussi retrouver la deuxième photo, dans l'album en ligne dédié à l'édition 2018 du festival.

Les deux images montrent le Quaibrücke, un pont emblématique de la ville de Zurich traversant la rivière Limmat, qui marque une étape de la "Street Parade" selon son site.

Des manifestations anti-pass en Italie

Depuis le 15 octobre 2021, l'obligation de présenter le pass sanitaire attestant d'une preuve de vaccination, de rétablissement du Covid ou d'un test négatif récent, a été étendue à tous les lieux de travail en Italie.

Des manifestations de protestation contre cette mesure se sont tenues dans la péninsule. Chaque week-end depuis le début du mois d'octobre, des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes pour protester contre les mesures sanitaires restrictives.

A Trieste, un port important du nord-est du pays, les dockers ont aussi appelé à une grève et à des mobilisations en réaction à cette mesure à la mi-octobre.

Premier pays européen à avoir été touché par l'épidémie en février 2020, l'Italie a payé un lourd tribut avec plus de 130.000 décès liés au Covid-19 enregistrés depuis. Au 3 novembre, près de 83,3%, soient 44,5 millions des personnes âgées de plus de 12 ans, sont vaccinées dans le pays, selon le site du ministère de la santé italien.

A partir de janvier 2022, tous les Italiens pourront bénéficier d'une troisième dose de vaccin anti-Covid, a déclaré le vice-ministre de la Santé le 2 novembre 2021. Actuellement, ce rappel est réservé aux patients souffrant de pathologies graves, aux personnes de plus de 60 ans et au personnel de santé.

Nombre de cas de Covid enregistrés en Italie depuis le début de la pandémie en Italie Nombre de décès liés au Covid enregistrés en Italie depuis le début de la pandémie en Italie

Ce n'est pas la première fois que des images de la "Street Parade" de Zurich sont utilisées de façon trompeuse sur les réseaux sociaux.

En août 2020, d'autres publications utilisant les mêmes images prétendaient montrer des manifestations contre les restrictions sanitaires liées à la pandémie à Berlin avaient fait l'objet d'articles de vérification de l'AFP en français et en anglais.

En octobre 2020, l'image avait été présentée comme montrant un rassemblement pro-Trump en Floride, et avait alors été vérifiée par l'équipe de fact-checking du média USA Today.