Non, l'ADN mitochondrial des femmes noires ne présente pas "toutes les variations" génétiques possibles

Publié il y a 19 heures / Actualisé il y a 19 heures

Des publications partagées près de 5.000 fois depuis janvier 2020 et repartagées récemment prétendent que les femmes noires possèdent un ADN mitochondrial qui "présente toutes les variations [génétiques] possibles pour chaque type d'être humain" sur la Terre: ce phénomène serait dû à l'existence du "gène d'Eve". Or cette affirmation est trompeuse: s'il est vrai que l'espèce humaine vient d'Afrique et que les personnes originaires de ce continent présentent la plus grande diversité génétique selon deux scientifiques consultés par l'AFP, cette rumeur interprète de façon erronée le concept de l'"Eve mitochondriale".