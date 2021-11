Cette journaliste belge n'a pas démissionné de la RTBF car elle ne voulait plus "continuer à donner de fausses informations"

Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Selon des publications partagées plusieurs milliers de fois depuis fin octobre, l'ancienne présentatrice du JT de RTL Belgique, Hakima Darhmouch, a démissionné de la RTBF en affirmant qu'elle faisait "semblant d'informer" les téléspectateurs et qu'elle se "ferait virer" si elle parlait "de ce que vous devez vraiment savoir". La journaliste vient en effet de quitter la Radio Télévision publique belge, où elle était directrice des programmes culture et musique depuis 2018. Mais elle a assuré à l'AFP n'avoir jamais prononcé la citation reprise sur les réseaux sociaux, qui circule depuis au moins 2013. Hakima Darhmouch quitte le service public pour monter son propre projet et son départ s'est passé dans de bonnes conditions, a confirmé la RTBF à l'AFP.

