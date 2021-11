Attention à cette fausse rumeur sur une technique criminelle consistant à jeter des œufs sur le pare-brise des automobilistes

Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Une publication partagée plus de 5 000 fois sur Facebook en Belgique, alerte sur une nouvelle technique criminelle consistant à jeter des œufs sur le pare-brise des automobilistes afin de bloquer la visibilité et de les forcer à s'arrêter. Selon cette publication, cette technique est utilisée par des "gangs". Pourtant, aucun incident de ce type n'a été signalé en Belgique, ont expliqué à l'AFP la police fédérale et la police locale. Des associations d'automobilistes belges et l'institut pour la sécurité routière ont également assuré à l'AFP qu'il s'agit d'une rumeur et non d'un modus operandi existant.

