L'armée et la police autrichiennes n'ont pas officiellement appelé à rejoindre la manifestation du 20 novembre à Vienne

Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Des publications, partagées plusieurs dizaines de milliers de fois en trois jours, affirment que "la police et l'armée" autrichiennes participeront à la manifestation contre le confinement prévue le 20 novembre à Vienne. Elles affirment également que la police et l'armée "refusent de contrôler les pass sanitaires". Ces publications sont trompeuses: l'armée et la police en tant qu'institutions ne soutiennent pas la manifestation. Celle-ci est soutenue par des associations privées, ne représentant que certains militaires. De plus, l'armée ne contrôle pas les pass sanitaires, sauf rares exceptions.

Des publications, partagées plusieurs dizaines de milliers de fois en trois jours, affirment que "la police et l'armée" autrichiennes participeront à la manifestation contre le confinement prévue le 20 novembre à Vienne. Elles affirment également que la police et l'armée "refusent de contrôler les pass sanitaires". Ces publications sont trompeuses: l'armée et la police en tant qu'institutions ne soutiennent pas la manifestation. Celle-ci est soutenue par des associations privées, ne représentant que certains militaires. De plus, l'armée ne contrôle pas les pass sanitaires, sauf rares exceptions.