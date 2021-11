Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 19 Novembre à 11H37

"L'hydroxychloroquine et l'azithromycine vont arriver en Guadeloupe !". Dans une vidéo partagée des milliers des fois sur Facebook depuis début septembre, une femme diffuse un reportage de la radio Guadeloupe la 1ère expliquant qu'un tribunal a ordonné aux autorités sanitaires locales de commander ces deux médicaments pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 sur l'île. Mais attention, le reportage date de mars 2020 et la décision du tribunal administratif de Guadeloupe a rapidement été invalidée par le Conseil d'Etat. Interrogée par l'AFP, l'Autorité régionale de santé (ARS) de Guadeloupe déplore une fausse information et précise que ce n'est jamais elle qui passe les commandes de médicaments.

