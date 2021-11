Non, ce prêtre mexicain qui s'est évanoui lors d'une messe n'est pas mort après avoir été vacciné contre le Covid

Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Une vidéo montrant un prêtre mexicain s'évanouir en pleine messe est partagée par des internautes français soutenant que l'ecclésiastique serait "mort après avoir été vacciné contre le Covid-19". C'est faux, le père Ángel Cuevas, qui apparaît sur les images et est à la tête de l'église Notre-Dame de Guadalupe, à Acapulco, est bien vivant et un journaliste de l'AFP a pu le rencontrer le 25 novembre 2021, près de deux mois après les faits. Le prêtre a expliqué que son évanouissement "n'était en aucun cas une conséquence du vaccin", et a assuré aller "parfaitement bien" désormais.

