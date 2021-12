Procès Maxwell : attention, cette image de CNN montrant Justin Trudeau a été retouchée

Des publications sur Facebook affirment que le Premier ministre canadien Justin Trudeau apparaît dans une image diffusée par le média américain CNN et montrant des célébrités ayant prétendument voyagé dans l'avion du financier déchu Jeffrey Epstein lors du procès de son ex-collaboratrice, Ghislaine Maxwell. Attention, Trudeau n'apparaît pas dans l'image originale : CNN a affirmé que la photo circulant sur les réseaux sociaux est "fausse", et une journaliste de l'AFP a confirmé que l'homme politique canadien n'a pas été cité lors du témoignage de l'ex-pilote d'Epstein.

"Affaire Epstein : le pilote de l'avion qui amenait des invités sur l'île de Jeffrey Epstein déclare que Justin Trudeau faisait souvent parti des passagers", affirme une publication sur Facebook datée du 5 décembre. Celle-ci partage une supposée image d'illustration de la chaîne américaine CNN montrant le Premier ministre canadien parmi d'autres célébrités citées comme ayant voyagé à bord de l'avion d'Epstein.

Capture d'écran prise le 15 décembre montrant une publication sur Facebook

L'image a également été partagée des milliers de fois en anglais.

Ghislaine Maxwell est jugée pour avoir prétendument recruté des jeunes filles mineures et les avoir mis à disposition à des fins sexuelles de Jeffrey Epstein, décédé en 2019. Elle fait face à six chefs d'accusations pour lesquels elle encourt des peines allant jusqu'à la prison à perpétuité. L'AFP Factuel a déjà vérifié des fausses affirmations circulant sur cette affaire judiciaire.

Lors d'un témoignage le 30 novembre 2021, l'ex-pilote du milliardaire a nommé de nombreuses célébrités ayant selon lui voyagé dans son avion, mais une journaliste de l'AFP couvrant le procès a affirmé que "le nom de Trudeau n'a jamais été cité".

CNN a également confirmé à l'AFP que l'image d'illustration incluant Justin Trudeau est "fausse".

Cette affirmation peut être corroborée en consultant une version archivée de l'émission de CNN "Newsroom" du 30 novembre. L'image d'illustration originale peut être retrouvée à 10h55 et inclut l'ancien sénateur américain George Mitchell, et non le Premier ministre canadien, à la troisième place en partant de la droite.

Capture d'écran prise le 13 décembre 2021 montrant une vidéo de CNN archivée

Dans une transcription (en anglais) de l'émission, on peut également lire que, selon la journaliste à l'antenne, l'ex-pilote d'Epstein a cité "le Prince Andrew, les ex-présidents américains Bill Clinton et Donald Trump, les sénateurs George Mitchell et John Glenn et l'acteur Kevin Spacey".

L'article de CNN décrivant l'audience ne fait également aucune mention de Justin Trudeau, de même que d'autres articles de médias couvrant le procès.

Contacté par l'AFP, le cabinet de Justin Trudeau n'a pas commenté.