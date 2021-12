Cette photo ne montre pas un reportage récent de BFMTV dans un hôpital français

Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

La capture d'écran d'un reportage de BFMTV semblant montrer un mannequin en réanimation est partagée comme la preuve que les hôpitaux français gonfleraient artificiellement le nombre de patients en réanimation à cause du Covid-19. C'est faux : cette image est un montage utilisant un habillage ressemblant à celui de BFMTV. Le reportage d'origine, tourné au Canada en avril 2020, et non pas récemment en France, montrait le fonctionnement d'un service pour traiter les patients atteints du Covid.

