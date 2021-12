Non, cette photo ne montre pas un soldat sauvant un âne d'un champ de mines pendant la Seconde guerre mondiale

Publié le Mardi 28 Décembre à 21H59 / Actualisé le Mardi 28 Décembre à 21H59

Une photographie en noir et blanc partagée plus de 9.000 fois depuis le 25 novembre sur Facebook en Afrique montre, selon les internautes qui la font circuler, un soldat sauvant un âne en le portant à travers un champ de mines pendant la Seconde guerre mondiale. "Moralité de cette histoire" selon eux: les plus dangereux pour les autres sont les "imbéciles qui ne comprennent pas le danger et font ce qui leur plaît". Or l'histoire de ce cliché n'a rien à voir avec une telle leçon: pris en Algérie en 1958, il montre un soldat portant un jeune âne affaibli par la faim.

Une photographie en noir et blanc partagée plus de 9.000 fois depuis le 25 novembre sur Facebook en Afrique montre, selon les internautes qui la font circuler, un soldat sauvant un âne en le portant à travers un champ de mines pendant la Seconde guerre mondiale. "Moralité de cette histoire" selon eux: les plus dangereux pour les autres sont les "imbéciles qui ne comprennent pas le danger et font ce qui leur plaît". Or l'histoire de ce cliché n'a rien à voir avec une telle leçon: pris en Algérie en 1958, il montre un soldat portant un jeune âne affaibli par la faim.