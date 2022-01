Non, il n'y a pas eu de décision d'attribuer des "chèques repas" en Belgique pour les jours non travaillés

Publié le Jeudi 06 Janvier à 20H27 / Actualisé le Jeudi 06 Janvier à 20H27

A partir de mai prochain, un chèque repas sera attribué pour "chaque journée d'inactivité prestée" par les centres d'action sociale (CPAS) belges, selon la capture d'écran d'un article partagée plusieurs centaines de fois en décembre 2021 sur Facebook. Cette affirmation est fausse et confond plusieurs choses. Les titres repas, destinés aux travailleurs, ne sont attribués qu'au prorata des jours travaillés et aucun changement n'est prévu en 2022, a confirmé à l'AFP le ministère de l'Emploi belge. Quant aux chèques alimentaires, fournis par les CPAS aux plus démunis, leur distribution n'a rien à voir avec les jours travaillés ou non. Enfin, le site d'information sudinfo.be a indiqué à l'AFP que le prétendu article était un "fake".

