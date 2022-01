Attention, cette photo ne montre pas la "salle d'attente" de l'aéroport congolais de Lodja

Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

Cinq chaises installées à même la terre battue, et pour tout plafond, la ramure d'un manguier. Voilà en quoi consiste la "salle d'attente" de l'aéroport de Lodja, dans le centre de la République démocratique du Congo selon les internautes qui ont fait circuler cette affirmation. La publication est accompagnée d'une photo de plusieurs responsables politiques installés sur ces chaises. Cette rumeur a été partagée plus de 900 fois sur les réseaux sociaux dans ce pays depuis le 5 janvier. De nombreux commentaires s'indignent de l'infrastructure apparemment sommaire de cet aéroport et blâment les politiciens congolais. Attention: bien qu'elle soit en effet "modeste" selon le ministre des Transports congolais, il existe une réelle salle d'attente à l'intérieur de l'aéroport, et non pas à l'extérieur comme prétendent les internautes.

