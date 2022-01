Non, le CHU de Lille ne refuse pas les dons de sang des vaccinés contre le COVID-19

Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 8 heures

Un message partagé plus d'un millier de fois sur Facebook depuis le 15 janvier affirme que des poches de sang coagulé provenant de personnes vaccinées ont été trouvées au CHU de Lille. Le centre de transfusion du CHU aurait même expliqué ne plus prélever les personnes vaccinées contre le Covid-19 pour cette raison. C’est faux. L’établissement français du sang (EFS), en charge de la livraison des poches de sang au sein de l'hôpital lillois, assure à l'AFP n’avoir jamais donné de consignes contre le don de sang des personnes vaccinées. Des spécialistes soulignent par ailleurs qu'il n'existe pas de différence de coagulation entre personnes vaccinées et non vaccinées.

