Non, le professeur Christian Cabrol n'est pas décédé en janvier 2022 "dans le silence médiatique"

Publié le Lundi 24 Janvier à 19H44 / Actualisé le Lundi 24 Janvier à 19H44

Christian Cabrol serait décédé "il y a 2 jours dans le silence médiatique le plus total", prétend une publication Facebook partagée plus de 28.000 fois depuis le 14 janvier 2022. C'est pourtant faux : ce professeur, pionnier de la greffe cardiaque en Europe, est décédé le 16 juin 2017, et de nombreux médias avaient alors relayé l'information.

