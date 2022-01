Non, aucun dirigeant de premier plan n'a été condamné pour "génocide" en raison des mesures anti Covid-19

Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux prétend que "75 dirigeants politiques et d'entreprise" auraient été "condamnés à la prison à perpétuité" pour avoir commis un "crime contre l'humanité" et un "génocide médical", notamment en autorisant la vaccination contre le Covid-19. Parmi les personnes incriminées figurent le premier Ministre canadien Justin Trudeau, la reine Elizabeth II ou encore le Pape François. Mais cette affirmation est fausse ; le gouvernement canadien et des chercheurs indépendants estiment que le document sur lequel se basent les publications ne provient aucunement d'un tribunal international reconnu.

