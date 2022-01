Non, un convoi canadien contre la vaccination obligatoire n'a pas établi un record du monde au Guinness

Des routiers canadiens défilant pour dénoncer l'obligation d'être vacciné contre le Covid-19 pour franchir la frontière canado-américaine auraient établi le record du plus long convoi au livre Guinness des records, affirment des publications. C'est faux : ce record est détenu par un convoi qui a défilé en Égypte, en 2020, a indiqué Guinness à l'AFP. Pour prétendre à l'enregistrement d'un record, un protocole spécifique doit en outre être suivi, or aucune demande officielle n'avait été déposée.

"Le convoi canadien vient de battre le record Guinness, le plus long convoi de l'histoire !!!!", soutient cette publication, partagée 2.200 fois en moins de 24 heures sur Facebook et Twitter.

Le message original a été publié en anglais et partagé plus de 7.000 fois au Canada

D'où vient cette affirmation?

Le 23 janvier 2022, des camionneurs canadiens, réunis en convois, ont entamé un long périple vers Ottawa pour dénoncer l'obligation d'être vacciné contre le Covid-19 pour franchir la frontière canado-américaine.

Le Canada et les États-Unis imposent ainsi le passeport vaccinal contre le Covid-19 pour traverser cette frontière, la plus longue du monde avec près de 9.000 km. Cette mesure est entrée en vigueur le 15 janvier au Canada et le 22 janvier aux États-Unis.

Les autorités américaines menacent les éventuels contrevenants d'interdiction permanente du territoire, alors que le Canada impose aux routiers non vaccinés revenant des États-Unis une quarantaine de 14 jours.

Pour protester contre ces mesures, des médias locaux ont rapporté que plusieurs centaines de camionneurs canadiens se sont élancés le 23 janvier depuis Vancouver, sur la côte Pacifique, au sein d'un convoi, baptisé "Convoi de la Liberté", vers la capitale fédérale à quelque 4.400 km plus à l'est.

Des partisans d'un convoi de camionneurs allant de la Colombie-Britannique à Ottawa pour protester contre l'obligation d'être vacciné contre le Covid-19 pour les camionneurs transfrontaliers, se rassemblent près d'une d'autoroute à l'extérieur de Toronto, Ontario, au Canada, le 27 janvier 2022. ( AFP / COLE BURSTON)

Estimant que la "vaste majorité" des chauffeurs de poids-lourds est vaccinée au Canada, l'Alliance Canadienne du Camionnage, importante association sectorielle, a "fortement désapprouvé" cette manifestation, a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

Il est difficile d'estimer le nombre de camions qui ont participé au convoi, car de plus petits véhicules se sont joints au convoi et certains camions n'ont pris part qu'à une partie limitée du voyage de plusieurs jours vers la capitale nationale.

Mais il est faux de prétendre que le convoi est entré dans le livre Guinness des records.

Un protocole bien spécifique pour tenter d'établir un record au Guinness

Interrogée par l'AFP, une porte-parole de Guinness World Records a indiqué que "le record actuel pour le plus grand défilé de camions est de 480 et a été réalisé par Tahya Misr Fund en 2020".

Le défilé, long de 7,5 kilomètres, avait eu lieu au Caire, en Égypte, le 20 novembre 2020.

Capture d'écran prise le 26 janvier 2022, d'une page de guinnessworldrecords.com

La porte-parole a ajouté que le convoi de camionneurs au Canada "n'est pas une tentative officielle de titre Guinness World Records." En effet, pour qu'un événement soit considéré comme un record, une demande officielle doit être soumise à l'organisation au préalable, et un protocole spécifique doit être suivi, selon le Guinness.



Début de déconfinement au Canada

Après un mois de fermeture, les restaurants québécois pourront rouvrir lundi prochain à 50% de leur capacité et les salles de cinéma et de spectacle pourront faire de même une semaine plus tard, a annoncé le gouvernement de la province.

Les jeunes de moins de 18 ans seront aussi autorisés lundi à recommencer à faire du sport et les Québécois pourront de nouveau accueillir des gens chez eux, dans la limite de quatre personnes ou deux familles.

La province francophone canadienne avait réinstauré des règles très strictes fin 2021 en raison de la montée du variant Omicron et des hospitalisations.

Une femme promène son chien, le 17 janvier, à Montréal, au Canada. ( AFP / Andrej Ivanov)

Après les huit mois de fermeture en 2021, la région se démarque comme étant l'un des endroits qui aura connu le plus de jours de confinement au monde. Le Québec, qui compte environ 8 millions d'habitants, recense 3.278 personnes hospitalisées en raison du Covid dont 263 aux soins intensifs.

L'Ontario, province voisine et la plus peuplée du Canada, qui amorcera aussi lundi son déconfinement, a opté pour une réouverture plus massive des lieux publics puisque restaurants, bars, salles de sport, cinémas pourront de nouveau accueillir du public.

Au total, le Canada a recensé depuis le début de la pandémie plus de 2,9 millions de cas et 33.192 morts.