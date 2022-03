Attention, cette vidéo de blindés ukrainiens date de mai 2014

Une publication partagée plusieurs milliers de fois sur Facebook depuis le 8 mars, montrerait, vidéo à l’appui, "l’armée ukrainienne en fuite". Mais cette vidéo, ancienne, n’a pas de rapport avec l'invasion russe en cours de l'Ukraine: elle a été filmée en mai 2014 à Marioupol, ville portuaire du sud-est du pays, lors d'affrontements meurtriers entre les troupes ukrainiennes et des séparatistes pro-russes.

La séquence vidéo de 38 secondes montre un char d’assaut qui fonce sur une barricade de fortune et surgit dans une rue devant un groupe de civils. "L'armée Ukraine en fuite et la population désespérée s'en prend à leur armée", croit savoir l’auteur d’une publication partagée 3.200 fois sur Facebook depuis le 8 mars 2022. "L'armée ukrainienne en fuite devant la puissance du feu de l'armée russe", lit-on dans la légende d'une autre publication.

Capture d'écran d'une publication Facebook, réalisée le 14 mars 2022

Cette vidéo est apparue environ deux semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle est virale en Afrique francophone, notamment en République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire et au Cameroun (1,2,3).

Mais cette vidéo, qui montre un tank qui démolit une barricade, ne concerne pas les évènements en cours en Ukraine.

Une vidéo de mai 2014

Une recherche inversée grâce à l'extension InVID-WeVerify (dont le principe est détaillé dans cette vidéo) permet de retrouver une version plus longue de la vidéo virale, publiée le 11 mai 2014 sur YouTube, avec une légende en russe. Il est question d'une barricade démolie par un BMP (véhicule de combat, Ndlr) à Marioupol le 9 mai 2014.

En février 2014, un soulèvement pro-européen s'était concentré sur la place Maïdan, à Kiev, et avait été réprimé dans le sang. Ce mouvement avait conduit à la fuite du président prorusse Viktor Ianoukovitch et à une crise sans précédent entre l'Ukraine et la Russie voisine, conduisant à l'annexion russe de la péninsule de Crimée et à l'auto-proclamation de deux républiques dans l'est de l'Ukraine, soutenue par Moscou.

Le conflit a fait plus de 14.000 morts depuis son lancement, mais avait diminué en intensité à partir de 2015 et la signature des accords de paix de Minsk.

Le 9 mai 2014, l'AFP écrivait dans une dépêche "L'Ukraine s'enfonce dans la violence". Il était question dans cet article de "plus de vingt morts dans des affrontements" entre l'armée ukrainienne et des séparatistes à Marioupol, où a été tournée la vidéo partagée dans les publications virales.

Géolocalisation de la ville de Marioupol sur Google Maps, réalisée le 14 mars 2022

Dans des vidéos publiées entre le 9 et le 11 mai 2014 sur le même sujet, on voit à chaque fois, le même tank arborant le drapeau ukrainien, foncer dans des barricades dressées sur la route.

Capture d'écran réalisée sur YouTube le 11 mars 2022

La vidéo virale a été diffusée le 10 mai 2014 sur la chaîne YouTube du média d'État russe RT.

Les résultats d’une recherche restreinte entre le 9 et le 10 mai 2014 sur Google avec les mots clés "Mariupol" en anglais et "Marioupol" en français, déroule de nombreux articles et vidéos sur des faits dramatiques qui ont eu lieu dans cette ville portuaire située dans le sud-est de l’Ukraine.

On reconnaît par exemple une scène de la vidéo virale dans un article publié le 10 mai 2014 sur un site internet bulgare. La vidéo (non disponible) qui l’accompagne est décrite comme suit : "des séquences vidéo amateurs montrent des BMP ukrainiens brisant des barricades construites par des habitants de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine".

Nous retrouvons des informations similaires dans un reportage vidéo du 9 mai 2014 de la chaîne britannique BBC. Celui-ci est incrusté de vidéos amateurs dont des éléments rappellent la vidéo que nous recherchons; notamment la présence d'un char roulant près d’une banque du nom de "PlatinumBank".

Capture d'écran d'une publication Facebook, réalisée le 11 mars 2022 Capture d'écran sur bbc.com, réalisée le 11 mars 2022

On retrouve ces mêmes éléments dans une vidéo amateur montée dans un reportage de la chaîne de télévision qatari, Al Jazeera, diffusé le 9 mai 2014.

Capture d'écran sur la chaîne Youtube Al Jazeera English, réalisée le 14 mars 2022

Selon Al Jazeera, les affrontements ont eu lieu à Marioupol le jour où Vladimir Poutine, le président russe, a effectué sa première visite en Crimée après que Moscou l'a annexée en mars.

Faisant le point sur une guerre qui a secoué Marioupol entre mai et juin 2014, une dépêche de l’AFP explique que "le 9 Mai, des rebelles prorusses avaient attaqué le siège de la police de cette cité. Les affrontements, qui avaient fait une vingtaine de morts, avaient été suivis par quelques jours d'anarchie marqués par des pillages de magasins et des vols de voiture".

La vidéo actuellement virale est donc antérieure au conflit en cours en Ukraine. Elle a déjà fait l'objet d'un article de vérification par l'AFP en anglais et en espagnol.

Le point sur la situation en Ukraine

La guerre déclenchée le 24 février par l'invasion russe de l'Ukraine a fait des milliers de morts, militaires comme civils. Kiev faisait état le 12 mars d'"environ 1.300" soldats ukrainiens tués, et Moscou de 498 morts dans ses rangs (unique bilan côté russe, annoncé le 2 mars), alors que le Pentagone parlait de 2.000 à 4.000 morts russes en 14 jours.

Côté civils, aucun bilan n'est disponible. Au moins 596 personnes ont péri, selon un décompte de l'ONU qu'elle estime sans doute très inférieur à la réalité.

A Marioupol, assiégée par les Russes, la situation restait dramatique le 14 mars, même si, pour la première fois depuis des jours, quelque 160 voitures ont pu quitter la ville via un couloir humanitaire. Des milliers d'habitants vivent terrés dans des caves dans cette ville, privés d'eau, d'électricité, de chauffage. Selon la municipalité, 2.187 habitants ont péri dans la ville depuis le 24 février.

L'armée russe n'exclut pas de lancer des assauts pour prendre le "contrôle total" des grandes villes ukrainiennes, a prévenu le Kremlin alors que de nombreux centres urbains sont, comme Kiev, encerclés.