Cette photo ne montre pas Rihanna tenant son enfant dans les bras

Des photos de la chanteuse barbadienne Rihanna tenant un nouveau-né dans les bras circulent largement sur internet depuis le mois dernier. Mais contrairement à ce qu'affirment les légendes de ces publications, il ne s'agit pas du bébé de la star, qui a révélé en janvier être enceinte de son premier enfant.

"Rihanna et son tout nouveau bout de chou ❤" : voici le message qui accompagne l'une des publications, partagée plus de 160 fois depuis le 18 mars 2022.

Capture d'écran réalisée le 4 avril 2022

Cette photo est également présente dans d'autres publications qui circulent sur Facebook, dont certaines comportent une deuxième photo (1, 2, 3).

Dans les commentaires, les internautes adressent leurs félicitations à la star.

Capture d'écran des commentaires, réalisée le 4 avril 2022

Mais si ces photos montrent bien Rihanna, qui a révélé en janvier être enceinte de son premier enfant, elles ne sont pas récentes ; les bébés qui y figurent sont en fait des enfants de ses proches.

Des publications du même type circulent aussi en anglais et en espagnol.

Grâce à une recherche d'image inversée sur Google Images, nous retrouvons rapidement la première photo de la chanteuse. Elle avait été publiée sur son compte Instagram officiel le 30 octobre 2019.

Capture d'écran de la page Instagram officielle de Rihanna, réalisée le 4 avril 2022

Rihanna y figure en compagnie de l'enfant de son amie Jennifer Rosales, dont elle avait assisté au mariage en tant que demoiselle d'honneur.

La photo figure parmi une série de clichés de Rihanna avec le nourrisson, tous publiés le même jour. Sous une autre photo de cette série, elle écrit en anglais: "Je suis si heureuse d'avoir été là pour ton premier jour sur terre, petit ! Tata t'aime déjà tellement. Bravo à la famille Davis ! @jennrosales [Jennifer Rosales], tu es incroyable, tu réussis à faire paraitre tout ça facile !"

Capture d'écran de la publication Instagram réalisée le 4 avril 2022

La deuxième photo, présente dans plusieurs publications Facebook, date de juin 2014 et représente la chanteuse avec Majesty, la fille de sa cousine.

Capture d'écran réalisée le 5 avril 2022

Grâce à une recherche d'image inversée sur Google Images, nous retrouvons cette photo sur le compte Facebook officiel de la chanteuse. L'image a été publiée le 15 juin 2014.

Capture d'écran de la page Facebook officielle de Rihanna, réalisée le 5 avril 2022

Une autre photo dans la même série, prise sous un autre angle et partagée à la même date, est légendée : "Majesty x Aunty OhNaNa". "OhNaNa" fait référence au refrain du tube de Rihanna "What's My Name".

A la suite de l'annonce de sa grossesse le 31 janvier dernier, les photos de Rihanna exposant fièrement son ventre ont inondé la toile à chacune de ses sorties.

Dans une interview accordée au magazine Elle en mars, Rihanna a laissé entendre qu’elle en était au troisième trimestre de sa grossesse. Depuis, ses apparitions se font rares, laissant libre cours aux spéculations de ses fans.