Non, Le Temps n'a pas réalisé un sondage prêtant 21% d'intentions de vote à Eric Zemmour au 1er tour

Publié le Mercredi 06 Avril à 15H04 / Actualisé le Mercredi 06 Avril à 15H04

Un sondage sur la présidentielle, relayé plusieurs centaines de fois sur Twitter et Facebook depuis début avril, donnerait Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon vainqueurs du premier tour, avec respectivement 21% et 18% d'intentions de vote. Attention: il s'agit d'un faux sondage, comme le précise à l'AFP le quotidien suisse "Le Temps" cité sur le visuel. D'après les derniers sondages français réalisés, Emmanuel Macron recueillerait entre 25 et 27% des voix, ce qui le placerait en tête, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Un sondage sur la présidentielle, relayé plusieurs centaines de fois sur Twitter et Facebook depuis début avril, donnerait Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon vainqueurs du premier tour, avec respectivement 21% et 18% d'intentions de vote. Attention: il s'agit d'un faux sondage, comme le précise à l'AFP le quotidien suisse "Le Temps" cité sur le visuel. D'après les derniers sondages français réalisés, Emmanuel Macron recueillerait entre 25 et 27% des voix, ce qui le placerait en tête, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.