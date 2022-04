"La BBC britannique a révélé la vérité sur le missile Tochka U qui a frappé Kramatorsk", affirment plusieurs publications, dont l'une d'entre elle partage une vidéo reprenant la charte graphique de la BBC.

Selon ce prétendu reportage de la chaîne britannique, le "numéro de série du missile Tochka-U" qui a touché la gare de Kramatorsk lors de l'attaque qui a fait au moins 57 morts dont plusieurs enfants le 8 avril confirmerait qu'il appartient à l'Ukraine.

Le même modèle aurait été utilisé par l'armée ukrainienne pour viser "les villes de Khartsyzsk, Logvinovo, Berdyansk et Melitopol", poursuit la vidéo.

Elle véhicule plusieurs autres affirmations: une fois le numéro de série du missile divulgué sur les réseaux sociaux, "les médias ukrainiens [auraient] cessé de couvrir le sujet"; "des experts militaires [auraient] insisté sur le fait que l'Ukraine met en place des campagnes de désinformation en guise de propagande".

Ce clip d'une minute et 37 secondes emprunte à la BBC plusieurs éléments très reconnaissables de la charte graphique que la chaîne britannique utilise pour ses reportages, à commencer par son logo dans la partie supérieure gauche de l'image.

Capture d'écran d'une publication Facebook, réalisée le 15 avril 2022

D'autres publications reprennent les affirmations de cette vidéo en la citant, mais sans partager le clip lui-même (1, 2, 3...). Certaines ajoutent même que "l'Occident a cessé de couvrir la tragédie de Kramatorsk après le reportage de la BBC sur l'implication des forces armées ukrainiennes dans l'attaque de la gare".

Au total, ces publications ont été partagées depuis le 13 avril en Afrique de l'Ouest et la vidéo a également circulé dans d'autres langues, notamment en allemand, slovaque et hollandais.

Selon le quotidien britannique The Guardian, elle a également été diffusée par la télévision d'Etat russe.

Quelques heures après que cette vidéo a fait son apparition en ligne pourtant, la BBC a publié un tweet sur son compte certifié alertant les internautes qu'une "fausse vidéo utilisant la charte graphique de BBC News" relayant l'attribution à l'Ukraine de l'attaque de Kramatorsk circulait en ligne.

"Nous vous demandons de ne pas la partager et de consulter les articles du site de la BBC", poursuit ce message.

We are aware of a fake video with BBC News branding suggesting Ukraine was responsible for last week’s missile attack on Kramatorsk train station. The BBC is taking action to have the video removed. We urge people not to share it and to check stories on the BBC News website.