"INCROYABLE, la Fifa réfléchirait à rallonger la durée des matches de Coupe du Monde à 100 minutes", dit par exemple cette publication qui circule sur Facebook, partagée près 2.300 fois depuis le 6 avril. Très virale, cette rumeur est visible aussi ici ou là .

Elle circule aussi massivement en anglais, comme expliqué dans cet article de l'AFP Fact Check.

Capture d'écran de Facebook faite le 13 avril 2022

Sur ces publications, on voit une photo du président de la Fifa Gianni Infantino.

Dans le football, les règles supposent deux mi-temps de 45 minutes, pour un total de 90 minutes de temps réglementaire. A la fin de chaque mi-temps, les arbitres déterminent la durée du temps additionnel, quelques minutes rajoutées au temps réglementaire pour tenir compte des changements de joueurs, blessures et autres arrêts de jeu.

Plusieurs publications affirmant que les matches allaient passer à 100 minutes citent comme source un site italien, Corriere dello Sport mais l'AFP n'a pas été en mesure de retrouver l'article en question.

En tout état de cause, la Fifa a directement répondu à cette rumeur dès le 6 avril dans un tweet soulignant que la durée réglementaire des matches n'allait pas changer.

L'AFP a même publié une dépêche le même jour, reprenant la réponse de la Fifa.

"Suite à certains articles et rumeurs diffusés aujourd'hui (mercredi), la Fifa souhaite clarifier qu'il n'y aura aucun changement dans les règles concernant la durée des matchs de football pour la Coupe du monde ou toute autre compétition", a fait savoir l'instance.

FIFA Statement



Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition.