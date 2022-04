Attention, plusieurs de ces images ne montrent pas les inondations d'avril 2022 en Afrique du Sud

Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Voitures englouties, routes défoncées, bâtiments effondrés... Sur Facebook, plusieurs publications prétendent montrer le résultat des intempéries meurtrières qui ont ravagé l'Afrique du Sud mi-avril, faisant plus de 400 morts et entraînant de vastes destructions dans le KwaZulu-Natal (est). Attention: deux des cinq photos, partagées plus de 2.200 fois depuis le 13 avril, n'ont pas été prises cette année, et une autre montre une scène à Madagascar.

