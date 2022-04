Non, le Rassemblement national n'a pas fait recompter les votes après le second tour de la présidentielle

Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Rassemblement national a-t-il soupçonné une fraude électorale pour le second tour de l'élection présidentielle ? Dans les jours qui ont suivi les résultats de la victoire d'Emmanuel Macron, de nombreuses publications partagées sur Twitter et Facebook affirment que le parti de Marine Le Pen a demandé le recomptage des bulletins de vote. Contacté par l'AFP, le Rassemblement national a assuré que le mouvement "reconnaissait totalement les résultats" du scrutin et a indiqué ne pas être à l'origine de cette infox. De plus, le Conseil constitutionnel, l'institution qui veille à la régularité de l'élection du président de la République, a validé les résultats du scrutin et donc la victoire d'Emmanuel Macron le 27 avril avec plus de 5 millions de voix d'avance sur sa rivale.

Le Rassemblement national a-t-il soupçonné une fraude électorale pour le second tour de l'élection présidentielle ? Dans les jours qui ont suivi les résultats de la victoire d'Emmanuel Macron, de nombreuses publications partagées sur Twitter et Facebook affirment que le parti de Marine Le Pen a demandé le recomptage des bulletins de vote. Contacté par l'AFP, le Rassemblement national a assuré que le mouvement "reconnaissait totalement les résultats" du scrutin et a indiqué ne pas être à l'origine de cette infox. De plus, le Conseil constitutionnel, l'institution qui veille à la régularité de l'élection du président de la République, a validé les résultats du scrutin et donc la victoire d'Emmanuel Macron le 27 avril avec plus de 5 millions de voix d'avance sur sa rivale.