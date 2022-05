Non, la "Justice" allemande n’a pas menacé de poursuivre des députés pour "tentative de meurtre" s'ils votaient la vaccination obligatoire

Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

La "justice" allemande aurait envoyé une lettre aux députés, les prévenant qu'ils seraient "poursuivis pour tentative de meurtre" s'ils votaient pour la vaccination obligatoire, avancent des publications totalisant des milliers de partages sur les réseaux sociaux. C'est faux : le ministère de la Justice et la Cour fédérale du pays ont démenti avoir envoyé un tel courrier, et cinq partis présents au Bundestag ont confirmé à l'AFP n'avoir pas reçu de tel document. Une "lettre ouverte" demandant aux élus de "bien réfléchir" avant ce vote a été publiée sur le site d'un groupe de juristes qui remettent en cause les mesures sanitaires liées au Covid-19, mais le ministère de la Justice et la Cour fédérale ont assuré n'avoir aucun lien avec ce groupe.

