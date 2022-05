Cette photo d'enfant a été prise dans un camp de réfugiés au Kenya, et non au Soudan

Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une enfant se tient seule, les bras levés cachant son visage au milieu de monticules de terre. Elle pleure "parmi les tombes fraîches de ses proches qui ont été tués" dans "une guerre intercommunautaire au Soudan", selon les internautes qui partagent cette image sur Facebook. Attention: cette photo a en réalité été prise à plus de 2.300 kilomètres du Darfour dans le plus grand camp de réfugiés au monde, à Dadaab, au Kenya - dont la fermeture a été annoncée par le gouvernement kényan et par l'Onu.

