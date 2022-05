Des prévisions européennes de croissance très favorables à la France ? Vrai en 2022, beaucoup moins en 2023

Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Sur Twitter, le site de campagne de la majorité présidentielle a diffusé un visuel fondé sur les projections de croissance de la Commission européenne et plaçant la France bien au-dessus de la moyenne de l'UE pour 2022, preuve supposée de "l'efficacité de la politique économique" du gouvernement. Ces chiffres sont exacts mais occultent les prévisions de Bruxelles pour l'année 2023 qui sont bien moins favorables à l'exécutif et placent, au contraire, le pays en retrait par rapport à la moyenne du continent et à son voisin allemand.

Sur Twitter, le site de campagne de la majorité présidentielle a diffusé un visuel fondé sur les projections de croissance de la Commission européenne et plaçant la France bien au-dessus de la moyenne de l'UE pour 2022, preuve supposée de "l'efficacité de la politique économique" du gouvernement. Ces chiffres sont exacts mais occultent les prévisions de Bruxelles pour l'année 2023 qui sont bien moins favorables à l'exécutif et placent, au contraire, le pays en retrait par rapport à la moyenne du continent et à son voisin allemand.