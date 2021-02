Publié le Lundi 01 Février à 13H52 / Actualisé le Mardi 02 Février à 07H33

Poursuivi pour dénonciation de crime imaginaire, Michel Eckert , 60 ans, devait être jugé ce lundi 1er février 2021 par le tribunal de Saint-Denis. Son procès a été renvoyé à une date ultérieure. Son avocat est en effet en septaine. En milieu de journée le mercredi 18 novembre 2020 l'homme s'était présenté au commissariat du Port en affirmant avoir été agressé au couteau un peu plus tôt par un homme. Il ajoutait que les faits s'étaient produits rue Rico Carpaye et que l'agresseur avait crié "Allah ou akbar" au moment de l'attaque. Les policiers établiront quelques jours plus tard que l'homme avait tout inventé allant même se blesser lui-même à l'arme blanche (Photo rb/www.ipreunion.com)

