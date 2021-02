Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

Ce lundi 1er février 2021, une femme a été attaquée à l'arme blanche au Ouaki (Rivière Saint-Louis). La victime a reçu plusieurs coups de couteau et est gravement blessée. Agée d'une soixantaine d'année, la femme a été médicalisée sur place avant d'être évacuée vers le centre hospitalier de Saint-Pierre. L'auteur présumé de cette agression a pris la fuite et la gendarmerie le recherche activement. Un appel à témoins est donc lancé par la gendarmerie de Saint-Pierre pour retrouver le suspect. Celui-ci est âgé de 71 ans, il est vêtu d'un short et d'un tee-shirt et de petite taille. (Photos : gendarmerie)

Ce lundi 1er février 2021, une femme a été attaquée à l'arme blanche au Ouaki (Rivière Saint-Louis). La victime a reçu plusieurs coups de couteau et est gravement blessée. Agée d'une soixantaine d'année, la femme a été médicalisée sur place avant d'être évacuée vers le centre hospitalier de Saint-Pierre. L'auteur présumé de cette agression a pris la fuite et la gendarmerie le recherche activement. Un appel à témoins est donc lancé par la gendarmerie de Saint-Pierre pour retrouver le suspect. Celui-ci est âgé de 71 ans, il est vêtu d'un short et d'un tee-shirt et de petite taille. (Photos : gendarmerie)