Olivier Hoarau, maire de la ville du Port, est en garde à vue depuis ce mardi 2 février 2021 au commissariat Malartic de Saint-Denis. Selon les informations d'Imaz Press Réunion, cette audition a lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Saint-Denis sur des faits supposés de corruption. L'affaire concerne le marché d'extension du centre commercial Cap Sacré-Coeur. Elle avait mené à des perquisitions le 3 novembre 2020 à la mairie du Port, au domicile du maire, à celui de son ex premier adjoint et actuel du conseiller municipal, Fayzal Ahmed Vali, ainsi que dans les locaux de plusieurs associations portoises. Le lendemain, le 4 novembre, Olivier Hoarau avait dénoncé une "chasse ouverte" visant à le faire "passer pour un voyou", juste après l'annonce de sa candidature pour les életions régionales. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Olivier Hoarau est entendu par la brigade financière chargée de l'enquête sur les faits présumés de corruption. Il a été placé en garde à vue peu de temps après être arrivé au commissariat. Au moins deux autres personnes sont aussi en garde à vue.

Pour rappel, à la suite des perquistions menées notamment à son domicile, le maire du Port avait tenu une conférence de presse. Il avait affirmé que le dossier extension du centre commercial du Cap Sacré Coeur datait d'une époque où il n'était pas encore maire. "Le dossier a été bouclé, souvenez-vous, par mon prédecesseur" disait-il. "Une délibération du conseil municipal le 26 juillet 2012, la signature de l'acte de cession devant un notaire le 23 décembre 2013, la commission départementale d'aménagement commercial en septembre 2013 et la commission nationale d'aménagement commercial à Paris en janvier 2014 : tout cela avant mon élection. En tant que maire, j'ai hérité et traité ces dossiers" avait-i ensuite énuméré.

Olivier Hoarau avait aussi indiqué avoir "collaboré avec les services instructeurs (les policiers - ndlr)" et "avoir fourni tous les documents demandés".

Le maire du Port avait fait une lien direct entre sa candidature aux élections régionales et l'ouverture de l'enquête préliminaire. "Depuis une semaine, je m'y attendais" disait-il ce 4 novembre. Il avait annoncé sa candidature à la Région le lundi 26 octobre. "La chasse est ouverte et certains se jettent sans discernement sur l'épisode d'hier pour me discréditer. Les méthodes sans scrupules de certains sont connues de tous. Ceux-là mêmes vont essayer de me salir, de m'attaquer personnellement, de me faire passer pour un voyou" avait commenté l'édile portois.

