Selon Mayotte la 1ère, la directrice de l'agence régionale de santé de Mayotte, Dominique Voynet, a heurté un muret mercredi 10 février au soir. Elle aurait été impliquée dans cet accident de la route suite à une réunion avec le préfet à Mamoudzou. L'accident fort heureusement n'a fait aucun blessé. (Photo d'illustration France Mayotte matin)

C'est parce qu'elle a été éblouie par les phares d'une ambulance que Dominique Voynet aurait fait une sortie de route et percuté un muret, indique Mayotte la 1ère. L'accident est sans gravité mais la voiture n'est plus en état de rouler. Cet accident a eu lieu suite à une réunion en préfecture avec le préfet et le recteur.

