La gendarmerie indique que le 12 février, à 6h40, elle a été appelée à se mobiliser suite à la découverte d'un corps à l'étang du Gol, sur la commune de Saint-Louis. "Rapidement, sous la direction opérationnelle du commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Pierre, une vingtaine de militaires de la gendarmerie est mobilisée et engagée sur les lieux."

Des constatations minutieuses sont opérées par deux techniciens en identification criminelle (TIC) de la cellule identification criminelle (CIC) de Saint-Denis ainsi que deux techniciens en investigation subaquatique (TIS) de la brigade nautique du Port. Un médecin légiste est également présent et requis par le parquet de Saint-Pierre.

Sous l'autorité de Madame la Procureure de la République de Saint-Pierre qui s'est transportée sur la zone, une enquête est initiée dans le cadre des recherches des causes de la mort et confiée à la brigade de recherches de Saint-Pierre.

Le 13 février 2021, une enquête de flagrance est ouverte pour "meurtre" et confiée à la section de recherches de Saint-Denis. Un groupe de travail dédié a été créé et regroupe plusieurs enquêteurs et techniciens pour tenter de faire la lumière sur ce crime.

