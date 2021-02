Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Un accident s'est produit sur la commune du Port, devant le siège du TCO. Il s'agit d'une collision entre une voiture et une moto. Les pompiers sont sur place et le SMUR est en route. Le motard est au sol et le bilan est en cours. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

