Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Ce lundi 1er mars 2021, aux environs de 6h, le sénateur Michel Dennemont, 72 ans, a reçu un coup de couteau a à la main. C'est son fils, âgé d'une trentaine d'années, et fragile psychologiquement, qui lui a porté ce coup. Selon les premiers éléments d'information, le fils avait passé la nuit chez ses parents avant de partir tôt dans la matinée et de revenir : c'est là qu'il a attaqué son père. Les secours ont été rapidement alertés, et le sénateur a été évacué vers le CHU de Bellepierre, où il devrait être opéré incessamment de la main. Ses jours ne sont pas en danger. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

