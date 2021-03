Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Accident grave ce mercredi 10 mars 2021 sur la pente des 11% à Plateau Caillou (Saint-Paul). Un poids lourd a percuté une voiture, on compte 5 victimes : "un blessé léger et quatre blessés graves" indiquent les pompiers. Les secours sont sur place : quatre engins du Sdis pour six pompiers pompiers. Un effectif bientôt doublé, six autres agents sont en route. Le Smur est également sur place et la gendarmerie devrait arriver d'ici peu sur les lieux de l'accident. (Photo : Yaëlle Yaëlle / Radar 974)

Accident grave ce mercredi 10 mars 2021 sur la pente des 11% à Plateau Caillou (Saint-Paul). Un poids lourd a percuté une voiture, on compte 5 victimes : "un blessé léger et quatre blessés graves" indiquent les pompiers. Les secours sont sur place : quatre engins du Sdis pour six pompiers pompiers. Un effectif bientôt doublé, six autres agents sont en route. Le Smur est également sur place et la gendarmerie devrait arriver d'ici peu sur les lieux de l'accident. (Photo : Yaëlle Yaëlle / Radar 974)