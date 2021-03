Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

"Suite à l'accident mortel survenu le 27 février 2021 à 10 heures 35 chemin Bruniquel à Saint-Paul où un motocycliste, seul en cause, a perdu la vie, une opération "retour sur les lieux du drame" a été menée par les motocyclistes de la brigade motorisée (Bmo) de Saint Paul renforcés par les gendarmes de la cob de Plateau Caillou ce dimanche 14 mars de 09h30 à 11h30" indique la gendarmerie ce mardi matin. L'objectif était de "contrôler le comportement des pilotes de deux roues motorisés, mais également plus généralement de constater les infractions graves génératrices d'accidents" notent les militaires. Les gendarmes ont relevé un conduite après usage de produits stupéfiants sur pilote scooter, son engin a été placé en fourrière administrative. Deux échappements non homologués, deux non respect port de la ceinture, un défaut de permis de conduire et un usage du téléphone en conduisant ont été relevés (Photo d'illustration rb/www.ipreiunion.com)

