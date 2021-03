Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Un accident impliquant un deux roues et deux voitures s'est produit vers 14h ce vendredi 19 mars 2021 sur la quatre voies de Saint-Paul au niveau de Savannah dans le sens nord - ouest. Le pilote du deux-roues est grièvement blessé aux jambes; Il a été pris en chargé par les secours. Les circonstances de la collision ne sont pas encore déterminées. D'importants bouchons se rapidement formés dans les deux sens de circulation . A 14h30 la direction régionale recensait 5 km de bouchons entre l'échangeur de Sainte-Thérèse (la Possession) et le lieu de l'accident et 4 km de ralentissement dans le sens opposé.

