"Un incendie d'origine criminelle s'est déroulé dans la nuit du mercredi 17 mars au jeudi 18 mars 2021 sur le plateau technique du groupe Bio-Austral (Laboratoire de Biologie Médicale) à Zac Bank (St-Pierre)"annonce l'unité médicale dans un communiqué lublié ce vendredi après-midi 19 mars. Les conséquences de cet incendie impactent l'ensemble des sites du groupe à "Saint-Pierre, le Patio, la Ravine des Cabris, Saint-Louis, la Rivière, l'Etang-Salé et le Port" énumère l'entreprise "Le feu a été rapidement maitrisé par les pompiers. Fort heureusement, les dégâts sont exclusivement matériels. L'équipe de Bio-Austral met tout en oeuvre pour rétablir au plus vite notre activité et recevoir à nouveau notre patientèle" termine l'unité médicale (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

