Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Un homme va être présenté au Parquet ce lundi 22 mars 2021 dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement d'une fillette de 5 ans à Saint-Benoît. Âgé d'une quarantaine d'années l'individu a été interpellé samedi après-midi par les gendarmes. Il serait passé aux aveux au cours de sa garde à vue et aurait reconnu avoir agressé sexuellement la petite fille. Selon les faits reprochés, jeudi après-midi l'homme avait attirée la fillette dans sa voiture en lui proposant des bonbons dans le quartier de Bras-Fusil (Saint-Benoît). L'homme avait ensuite démarré avec la fillette à son bord. Les camarades de l'enfant avaient alerté les parents. Les gendarmes avaient été avertis et avaient immédiatement entamé des recherches. La petite fille a été retrouvée à Saint-André deux heures plus tard par un cycliste qui l'avait conduite au commissariat de la ville (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

