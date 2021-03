L'homme de 37 ans poursuivi pour l'enlèvement, la séquestration et le viol d'une fillette de 5 ans a été mis en examen ce lundi 22 mars 2021. Il a été placé sous mandat de dépôt. Les faits reprochés se sont produits jeudi 18 mars dans le quartier de Bras Fusil, à Saint-Benoît. L'homme s'est approché d'un groupe d'enfants et leur a proposé des bonbons. Une fillette de 5 ans a accepté de le suivre. Après avoir roulé, l'automobiliste s'est arrêté, avant de "commettre un viol" sur la fillette a déclaré le procureur de Saint-Denis Eric Tuffery. Le mis en cause déclare avoir été pris "d'une pulsion irrépressible" a ajouté le magistrat. Il a avoué les faits. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ce lundi 22 mars après-midi, l'auteur présumé des faits, Jean-Marie M., 37 ans, est arrivé au tribunal. C'est encadré de deux gendarmes et la tête recouverte d'un tee-shirt qu'il a été conduit vers la juge des libertés et des détentions pour être entendu.

Peu de temps après son arrivée au tribunal, le procureur de Saint-Denis Eric Tuffery a fait le point sur l'enquête. Les faits se sont déroulés dans le quartier de Bras-Fusil (Saint-Benoît). "L'individu en question est un SDF et il était ivre quand il a été arrêté" a indiqué le procureur. L'homme a été amené à un psychiatre et a avoué les faits. Selon les premiers éléments, il était parti "chercher un camarade qu'il n'a pas trouvé" et a été pris "d'une pulsion irrépressible" en croisant une petite fille selon Eric Tuffery.

L'homme a donc arrêté sa voiture, une Opel Astra clairement identifiable car bicolore comme l'avaient rapporté plusieurs témoins, et a invité la fillette à monter, lui promettant des bonbons en échange. "Il a déshabillé la petite fille, il lui a caressé certaines parties du corps avant de commettre une pénétration, et donc de commettre un viol" a déclaré le procureur de Saint-Denis.

La petite fille avait été retrouvée à Saint-André deux heures plus tard par un cycliste, alors qu'elle marchait en larmes en bordure d'un champ de cannes. Le passant l'avait conduite au commissariat de la ville.

- Enlèvement, séquestration et viol -

Selon le parquet, l'agresseur présumé a reconnu les faits. Il est poursuivi pour enlèvement, séquestration et viol. "S'en prendre à une petite fille de 5 ans, ce n'est pas anodin", a déclaré Eric Tuffery. L'homme a été placé en détention dès ce lundi soir.

Son témoignage est en accord avec celui de la fillette. Le général Poty a d'ailleurs salué une "petite fille extrêmement courageuse", qui s'est confiée aux enquêteurs en dressant un portrait robot précis et en trouvant la force de raconter ce qu'elle avait vécu. "Quand on est gendarmes on est aussi papas, et c'est très compliqué de voir une enfant qui subit ce genre de choses, je voudrais rendre hommage à cette petite fille" a-t-il déclaré.

Le général Poty a également tenu à remercier les témoins et la disponibilité de la population au moment de faire du porte à porte dans cette enquête : "nous voulons mettre en avant le civisme de ces personnes".

- L'agresseur présumé "exprime des regrets" -

Interrogé à la suite de la conférence du procureur et du général Poty, l'avocat de l'auteur présumé des faits, maître Fabian Gorce, a indiqué que son client exprimait des regrets. L'homme a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, "ce qui permet de dire aujourd'hui qu'il y a peut-être un élément à tirer au clair, c'est le fait que son discernement a été aboli ou a minima altéré au moment des faits". L'auteur présumé ne présente à ce stade pas de "signes mentaux qui justifient une abolition" a cependant noté Eric Tuffery. Selon maître Gorce, "l'homme n'explique pas ce passage à l'acte". Une expertise psychiatrique va être effectuée prochainement.

Jean-Marie M. est bien connu de la justice puisqu'il cumule 26 condamnations, mais jamais aucune pour viol ou agression sexuelle, a précisé le procureur, ce que confirme son avocat. Il était sorti de prison depuis le 2 décembre 2020. L'enquête va chercher à déterminer si l'auteur présumé a agressé sexuellement ou violé d'autres personnes.

La peine encourue pour le mis en cause est de 20 ans de réclusion criminelle.

